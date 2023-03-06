46% сотрудников готовы переехать в другой регион ради высокой зарплаты

Аналитики сервиса «Работа.ру» и компании «СберСтрахование жизни» пришли к выводу, что почти половина (46%) сотрудников согласны уехать в другой регион ради высоких заработков. Об этом сообщают «Известия».

Остальные 54% опрошенных не согласны переезжать из-за работы.

57% мужчин и 43% женщин согласны поменять место жительства, если им предложат высокооплачиваемую работу.

Сотрудники телекоммуникационных и IT-компаний готовы задуматься о переезде, если им предложат заработок от 167,3 тыс. рублей. Строители согласны на трудовую миграцию при зарплате от 151,5 тыс. рублей, а работники банковской отрасли – от 149,6 тыс. рублей.

«Ради меньшей зарплаты к трудовой миграции готовы работники общественного питания (107,4 тыс.), ретейла (103,9 тыс.) и охраны (100,5 тыс.)», – сказано в исследовании.

Больше всего трудовые мигранты хотели бы переехать в города Центрального федерального округа (75%). 18% рассматривают для переезда субъекты Северо-Западного округа, а 17% готовы отправиться на Дальний Восток.