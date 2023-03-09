Потребительских кредитов стало почти на 30% меньше

Количество выданных потребительских кредитов в январе 2023 года составило 910 тыс., что на 29,9% меньше по сравнению с предыдущим месяцем. В декабре 2022 года банки выдали 1,3 млн кредитов. Об этом сообщается на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

«Снижение числа выданных потребительских кредитов в январе по сравнению с декабрем, можно связать с сезонным фактором. Из-за новогодних праздников декабрь считается „высоким сезоном“ в розничном кредитовании, в этот период традиционно фиксируются наибольшие темпы выдачи займов населению. Вместе с тем стоит отметить, что выдача потребительских кредитов сокращается второй месяц подряд», – сообщил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Заемщики стараются не увеличивать кредитную нагрузку в ситуации неопределенности и переходят к сберегательной модели финансового поведения.

Выдача потребительских кредитов сократилась во всех регионах страны.

В Приморском крае на 37,5%, в Кемеровской области и в Алтайском крае на 34,8%, в Новосибирской области на 34%, в Иркутской области на 32,8%.

Жители Москвы стали брать займы на 24,7% реже, а в Санкт-Петербурге выдача кредитов сократилась на 23,5%.