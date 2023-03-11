Роструд пояснил, какие пределы есть у испытательного срока

Длительность испытательного срока:

● 6 месяцев – для руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, представительств или иных обособленных структурных подразделений организаций;

● 2 недели – для лиц, заключивших трудовой договор на срок от двух до шести месяцев;

● 3 месяца – для остальных работников. В срок испытания не включают период временной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.

Если испытательный срок подошел к концу, а работник продолжает работать, то позднее расстаться с ним, ссылаясь на то, что он не выдержал испытание, уже нельзя. Об этом напомнил Роструд.