НДФЛ

НДФЛ с зарплаты до и после 1 января 2023 года удерживают по разным правилам

По старым правилам НК (до 01.01.2023) НДФЛ с зарплаты исчисляли в последний день месяца. Это день был датой получения дохода.

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С 01.01.2023 правила изменились. Теперь датой получения всех доходов (в том числе, зарплаты) является дата их выплаты.

Минфин в письмах от 03.02.2023 № 03-04-09/8924 и от 08.02.2023 № 03-04-05/10213 разъяснил, как происходит удержание НДФЛ до и после 1 января 2023 года.

Период

Дата удержания НДФЛ

Периодичность удержания

до 1 января 2023 года

По окончании месяца, за который начислялась зарплата

Так как зарплата выплачивается ежемесячно, то и налог удерживался и перечислялся в бюджет ежемесячно

 

с 1 января 2023 года

Непосредственно при выплате зарплаты.

Так как зарплата выплачивается ежемесячно, то и налог удерживается ежемесячно, но с учетом смещения сроков удержания налога, а именно при каждой выплате зарплаты.

 

При этом в связи с изменением порядка удержания исчисленных сумм налога размер соответствующих налоговых обязательств не изменился, уточняет Минфин.

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