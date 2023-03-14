НДФЛ с зарплаты до и после 1 января 2023 года удерживают по разным правилам

С 01.01.2023 правила изменились. Теперь датой получения всех доходов (в том числе, зарплаты) является дата их выплаты.

Минфин в письмах от 03.02.2023 № 03-04-09/8924 и от 08.02.2023 № 03-04-05/10213 разъяснил, как происходит удержание НДФЛ до и после 1 января 2023 года.

Период Дата удержания НДФЛ Периодичность удержания до 1 января 2023 года По окончании месяца, за который начислялась зарплата Так как зарплата выплачивается ежемесячно, то и налог удерживался и перечислялся в бюджет ежемесячно с 1 января 2023 года Непосредственно при выплате зарплаты. Так как зарплата выплачивается ежемесячно, то и налог удерживается ежемесячно, но с учетом смещения сроков удержания налога, а именно при каждой выплате зарплаты.

При этом в связи с изменением порядка удержания исчисленных сумм налога размер соответствующих налоговых обязательств не изменился, уточняет Минфин.