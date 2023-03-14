Компании теперь могут забронировать автобусы для поездок сотрудников по России через «Авиасейлс для бизнеса»

«Авиасейлс для бизнеса» добавил автобусные билеты для внутрироссийских поездок, пишет VC.

Бесплатный сервис для организации командировок, который «Авиасейлс» запустил в 2020 году, теперь позволяет купить билеты у более чем 2500 перевозчиков по 30 тысячам автобусных направлений внутри России.

С помощью сервиса:

можно выбрать место в салоне;

заранее посмотреть условия провоза багажа;

применить скидку, если человек вправе на нее расчитывать из-за возраста.

Цены на билеты – от 200 до 5 тыс. рублей.

Для автобусных билетов «Авиасейлс для бизнеса» поддерживает все стандартные опции – возврат, оплату разными способами и оформление закрывающих документов.

В компании считают, что автобусные поездки очень актуальны: многие населенные пункты не связаны железнодорожным или авиасообщением, а на юге и в центральной части России несколько месяцев закрыты одиннадцать аэропортов.