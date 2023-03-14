Подотчет, командировки

Компании теперь могут забронировать автобусы для поездок сотрудников по России через «Авиасейлс для бизнеса»

Там же можно снять командированному сотруднику отель, купить билеты на самолет, поезд или аэроэкспресс.

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«Авиасейлс для бизнеса» добавил автобусные билеты для внутрироссийских поездок, пишет VC.

Бесплатный сервис для организации командировок, который «Авиасейлс» запустил в 2020 году, теперь позволяет купить билеты у более чем 2500 перевозчиков по 30 тысячам автобусных направлений внутри России.

С помощью сервиса:

  • можно выбрать место в салоне;

  • заранее посмотреть условия провоза багажа;

  • применить скидку, если человек вправе на нее расчитывать из-за возраста.

Цены на билеты – от 200 до 5 тыс. рублей.

Для автобусных билетов «Авиасейлс для бизнеса» поддерживает все стандартные опции – возврат, оплату разными способами и оформление закрывающих документов.

В компании считают, что автобусные поездки очень актуальны: многие населенные пункты не связаны железнодорожным или авиасообщением, а на юге и в центральной части России несколько месяцев закрыты одиннадцать аэропортов.

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