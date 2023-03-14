Лицензирование

Производителей, импортеров и экспортеров сигарет обяжут получать лицензии. Розничных продавцов пока не тронут

Существующие сегодня запреты и сборы касаются только легальной продукции, а нелегальная продукция из табака свободно продается без акцизов и маркировки. Новый законопроект это исправит.

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Производителей табачной продукции обяжут лицензировать свою деятельность, аналогичное требование установят для импортеров и экспортеров товаров. Минфин подготовил проект закона, пишут «Известия».

За модель взяли систему контроля на алкогольном рынке. Но в отличие от спиртного розничные продажи сигарет пока не станут лицензируемой деятельностью, чтобы не было нагрузки на малых и средних предпринимателей.

Лицензирование табачного рынка ляжет на систему маркировки ЦРПТ. Там будут учитывать всю информацию об объемах производства и обороте продукции, сырья.

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Производителей, импортеров и экспортеров сигарет обяжут получать лицензии. Розничных продавцов пока не тронут

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