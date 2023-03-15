Соискателей будут бесплатно обучать для работы на предприятиях ОПК

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, по которому предприятия оборонно-промышленного комплекса будут бесплатно обучать тех, кто ищет работу. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства.

Соискатели могут пройти бесплатное профессиональное обучение или получить дополнительное образование.

Для этого нужно обратиться в центр занятости и заключить с предприятием договор на обучение.

Правительство возместит затраты предприятий ОПК на обучение будущих сотрудников. На федеральный проект «Содействие занятости» выделят больше 700 млн рублей.

Ожидается, что обучение смогут пройти 12 тыс. человек.

Минпромторг определит список предприятий-участников программы.

Ранее мы писали, что работникам ОПК призывного возраста дадут отсрочку от весеннего призыва в 2023 году.