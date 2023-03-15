На востоке России некоторые ПВЗ Wildberries присоединились к забастовке

На Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке десятки пунктов выдачи Wildberries присоединились к забастовке против новой системы штрафов, пишет «Коммерсант».

Вчера мы писали о забастовке владельцев ПВЗ в Москве. По новым правилам Wildberries с владельцев пунктов выдачи удерживают полную сумму товара в случае возврата брака или если не по их вине в посылке оказался другой предмет. Списания за подмены начались 9 марта.

В Екатеринбурге, по данным сайта e1.ru, к забастовке присоединились по меньшей мере три пункта. В Иркутске – 25 пунктов.

В других городах области – Братске, Усть-Илимске, Ангарске – еще примерно 20. Их поддерживают бастующие в Чите, в Забайкальском крае и Бурятии – более 20 пунктов в каждом из регионов. Во Владивостоке – на улицах Ладыгина, Черемуховая, Тухачевского, на Партизанском проспекте, сообщает сайт primamedia.ru. В Благовещенске часть пунктов закрылась раньше времени, а часть работает, но не выдает заказы.

Напомним, что вопросом удержаний заинтересовалась Генпрокуратура.