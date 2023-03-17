Каждый пятый предприниматель жалуется на коррупцию

Институт экономики роста им. Столыпина выяснил, что почти каждый пятый предприниматель называет свой опыт общения с государственными органами негативным. Позитив отметила треть бизнесменов, и еще столько же сообщили о нейтралитете. Об этом пишет «РБК».

Чаще всего бизнес недоволен формальным толкованием законов (33%), необоснованными требованиями (32%), волокитой (31%), сложностью и затратностью процедур (26%), недобросовестным отношением чиновников к своим обязанностям (23%), а также коррупционными притязаниями представителей государства (21%).

Участники опроса предложили упростить процедуры, ввести реальную, а не формальную ответственность для чиновников, снизить количество требований для бизнеса.

Коррупция меньше всего беспокоит крупные предприятия, только 11% выделили эту проблему. Представителей среднего бизнеса коррупция волнует сильнее (28%).

Предприниматели редко оспаривают решениях государственных органов в суде. 42% считают, что для этого нет оснований, 23% заведомо признали поражение.

Судебную систему объективной считают только 17% предпринимателей, 47% сообщили о частичной объективности, а 27% уверены, что в судах ничего нельзя оспорить. Они уже на стороне государства.

42,6% бизнесменов предпочитает обжаловать решения в досудебном порядке. В суд подают только 33,8%, а 23,6% выбирают неформальный договор с госорганами.