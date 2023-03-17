77% соискателей проверяет работодателей до собеседования

Компания SuperJob провела исследование и выяснила, что потенциального работодателя перед собеседованием проверяет 77% опрошенных. Об этом сообщается на сайте SuperJob.

При этом 14% кандидатов не занимаются проверкой потенциального работодателя.

Соискатели стали на 4% чаще проверять компании, в которые собираются устроиться. В 2022 году проверкой занимались 73%, а сейчас – 77%.

72% ищут в интернете отзывы бывших и нынешних сотрудников о компании, 25% знакомятся с информацией на официальном сайте работодателя.

Изучают финансовые, налоговые и судебные отчеты 18% соискателей, 8% спрашивают о предприятии своих знакомых, а 2% смотрят на то, как долго компания работает на рынке.