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77% соискателей проверяет работодателей до собеседования

Кандидаты стали на 4% чаще искать информацию о компании, в которой собираются работать. Чаще всего соискатели ищут отзывы сотрудников в интернете, просматривают официальный сайт предприятия.

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Компания SuperJob провела исследование и выяснила, что потенциального работодателя перед собеседованием проверяет 77% опрошенных. Об этом сообщается на сайте SuperJob.

При этом 14% кандидатов не занимаются проверкой потенциального работодателя.

Соискатели стали на 4% чаще проверять компании, в которые собираются устроиться. В 2022 году проверкой занимались 73%, а сейчас – 77%.

72% ищут в интернете отзывы бывших и нынешних сотрудников о компании, 25% знакомятся с информацией на официальном сайте работодателя.

Изучают финансовые, налоговые и судебные отчеты 18% соискателей, 8% спрашивают о предприятии своих знакомых, а 2% смотрят на то, как долго компания работает на рынке.

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