Сотрудники из Москвы хотят зарабатывать больше 170 тысяч в месяц

Москвичи вне зависимости от профессии в среднем хотели бы зарабатывать от 170 тысяч рублей в месяц. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

В среднем уровень желаемой зарплаты по Москве составляет 170 717 рублей в месяц.

Самые высокие ожидания по зарплате у специалистов от 45 до 55 лет. Они хотели бы получат около 178 тыс. рублей. Самые низкие претензии у сотрудников от 18 до 25 лет. Им нужна зарплата в 128 тыс. рублей.

Специалисты в области маркетинга, рекламы и PR хотят в среднем получать 217 тыс. рублей. Соискатели из сферы IT и телекома рассчитывают зарабатывать 208 тыс. рублей. Дизайнеры и представители творческих профессий ожидают зарплату в размере 191 тыс. рублей.

Примерно такие же запросы у сотрудников сферы транспорта и логистики – 188 тыс. рублей. Юристы хотели бы получать 185 тыс. рублей, журналисты – 183 тыс. рублей.

Немного ниже зарплатные ожидания у строителей (180 тыс. рублей), банковских и финансовых работников (175 тыс. рублей) и у сотрудников на производстве (171 тыс. рублей).