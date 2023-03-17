Пенсии повысят с 1 апреля 2023 года

По НДФЛ есть разные ставки: 9%, 13%, 15%, 30%, 35%. Для ставок 13% и 15% есть несколько налоговых баз и налоговые агенты считают НДФЛ по каждой из этих баз отдельно. Поэтому важно знать, какой доход к какой налоговой базе относится.