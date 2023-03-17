Пенсии

Пенсии повысят с 1 апреля 2023 года

Вышло постановление Правительства об индексации социальных пенсий на 3,3% .

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Постановление Правительства № 404 от 17.03.2022 опубликовано на официальном портале.

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