Пенсии повысят с 1 апреля 2023 года

Постановление Правительства № 404 от 17.03.2022 опубликовано на официальном портале.
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Вышло постановление Правительства об индексации социальных пенсий на 3,3% .
Постановление Правительства № 404 от 17.03.2022 опубликовано на официальном портале.
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По НДФЛ есть разные ставки: 9%, 13%, 15%, 30%, 35%. Для ставок 13% и 15% есть несколько налоговых баз и налоговые агенты считают НДФЛ по каждой из этих баз отдельно. Поэтому важно знать, какой доход к какой налоговой базе относится.
Такая программа уже действует для производителей пива и пивных напитков. Фермеры смогут подать свои заявки на участие в программе с 1 апреля до 15 июля.
С августа 2022 года по февраль 2023 года было зафиксировано 2,3 млн обращений, из них после проверки документально подтверждено 24 тыс. нарушений в части контрафакта с последующей блокировкой карточек товаров.
Могут создать отдельный закон об онлайн-торговле на маркетплейсах. А пока что депутаты готовят поправки ко второму чтению закона «О занятости населения».
Еще в начале года предприниматели просили дать возможность на сайте ФНС заполнять платежки, заменяющие уведомления (т.е. платить налоги «как раньше»). На что налогивики отвечали – никаких изменений не будет, вы там сами как-нибудь. И все-таки сервис переделали.
Привет, это Филипп Щиров. Рассказываю, как сдавать отчетность через интернет и почему электронный документооборот — самый эффективный способ это сделать.
Брокеры удерживают НДФЛ с суммы купона при зачислении средств на брокерский счет. В итоге у инвесторов размер налога превышает финансовый результат от сделок. Это собираются изменить.
Если членам семей погибших военнослужащих Минобороны и Росгвардии безвозмездно передают легковые автомобили, такой доход не облагается НДФЛ.
Инвесторам брокера стали доступны ценные бумаги дружественных юрисдикций, которые торгуются на Гонконгской бирже, а также ограниченное число американских бумаг.
Службы для трудоустройства сотрудников от 14 до 18 лет появятся в Москве, в Ленинградской, Астраханской и Свердловской областях, а также в Краснодарском и Красноярском краях.