Творческих профессий с особыми трудовыми нормами станет больше. Минтруд обновляет перечень

Опубликован проект Минтруда.
Особенности установлены для работников СМИ, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков.
Среди трудовых особенностей:
- оплата работы в выходной день прописывается в ЛНА или трудовом договоре (ст. 153 ТК РФ);
- разрешение на командировки несовершеннолетних работников (ст. 268 ТК РФ);
- особые правила оплаты простоя (ст. 351 ТК РФ).
Сейчас перечень творческих профессий утвержден Постановлением Правительства от 28.04.2007 № 252.
С 1 сентября 2023 года будет новый нормативный акт.
В обновленный перечень, в том числе, включат такие профессии: продюсер телевизионных и кинофильмов, публикатор, линейный продюсер, лектор-искусствовед (музыковед), светодизайнер, специалист по жанрам творчества, специалист по фольклору.
Всего там 241 профессия.