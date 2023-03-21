Трудовое право

Творческих профессий с особыми трудовыми нормами станет больше. Минтруд обновляет перечень

Для творческих работников установлены особые нормы ТК РФ. И есть перечень профессий, на которые эти нормы распространяются. Его поменяют.

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Опубликован проект Минтруда.

Особенности установлены для работников СМИ, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков.

Среди трудовых особенностей:

  • оплата работы в выходной день прописывается в ЛНА или трудовом договоре (ст. 153 ТК РФ);
  • разрешение на командировки несовершеннолетних работников (ст. 268 ТК РФ);
  • особые правила оплаты простоя (ст. 351 ТК РФ).

Сейчас перечень творческих профессий утвержден Постановлением Правительства от 28.04.2007 № 252.

С 1 сентября 2023 года будет новый нормативный акт.

В обновленный перечень, в том числе, включат такие профессии: продюсер телевизионных и кинофильмов, публикатор, линейный продюсер, лектор-искусствовед (музыковед), светодизайнер, специалист по жанрам творчества, специалист по фольклору.

Всего там 241 профессия.

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