Самозанятые начали чаще брать микрозаймы

В январе-феврале 2023 года микрофинансовые организации получили 23,8% заявок от самозанятых. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на исследование онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman.

В 2022 году за микрозаймами обращались только 17,5% самозанятых.

«Самозанятые запрашивают средства и для личных нужд, и на пополнение оборотного капитала, если потребность в нем предусмотрена их видом деятельности – именно для таких заемщиков характерны крупные запрашиваемые суммы. Рост числа тех, кто совмещает самозанятость с наймом, говорит о повышении заинтересованности людей в дополнительном заработке», – сообщил Сергей Весовщук, генеральный директор Moneyman.

С 26% до 37% выросло число заемщиков, которые одновременно работают по найму и как самозанятые.

63% самозанятых обратились в МФО, чтобы занять до 15 тыс. рублей. Сумма больше 30 тыс. рублей понадобилась в 18% случаев.

Чаще всего заявки на получение микрозайма оставляли курьеры, грузчики, кладовщики и мерчендайзеры (19,4%).

Средства также понадобились представителям автомобильной отрасли, которые занимаются пассажирскими и грузовыми перевозками (17,5%).

16% заявок поступило от самозанятых из сферы ремонта, строительства, маркетинга, образования и бьюти-услуг.