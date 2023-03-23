У читателей «Клерка» накипело. Высказали все, что думают про «Актион»

Вот тут можно почитать всю историю. Комментарии полились рекой.

Больше всего раздражает бухгалтеров навязчивость маркетинга, причем не только по отношению к потенциальным, но и к действующим клиентам:

Не вызывает восторга и обучение:

Невозможность почитать полезный контент из-за кучи баннеров на сайте – тоже одна из частых жалоб, об этом говорит Людмила:

Людмила , кстати, недавно офомила подписку Клерк.Премиум и очень довольна.

Между тем, некоторые пользователи считают, что «Клерк» и «Актион» могут объединиться (правда по описанию больше на поглощение похоже):

А вот и прямо противоположное мнение:

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