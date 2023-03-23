Маркетинг

У читателей «Клерка» накипело. Высказали все, что думают про «Актион»

Мы на днях поделились методом, который использует «Актион» для увеличения продаж. Менеджеры убеждают бухгалтеров, что «Клерк» стал частью холдинга, поэтому нет разницы, у кого покупать подписку. Наши пользователи тут же пришли поделиться своим опытом работы с компанией.

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Вот тут можно почитать всю историю. Комментарии полились рекой.

Больше всего раздражает бухгалтеров навязчивость маркетинга, причем не только по отношению к потенциальным, но и к действующим клиентам:

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Не вызывает восторга и обучение:

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Невозможность почитать полезный контент из-за кучи баннеров на сайте – тоже одна из частых жалоб, об этом говорит Людмила:

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Людмила , кстати, недавно офомила подписку Клерк.Премиум и очень довольна.

Между тем, некоторые пользователи считают, что «Клерк» и «Актион» могут объединиться (правда по описанию больше на поглощение похоже):

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А вот и прямо противоположное мнение:

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