У читателей «Клерка» накипело. Высказали все, что думают про «Актион»

Вот тут можно почитать всю историю. Комментарии полились рекой.
Больше всего раздражает бухгалтеров навязчивость маркетинга, причем не только по отношению к потенциальным, но и к действующим клиентам:
Не вызывает восторга и обучение:
Невозможность почитать полезный контент из-за кучи баннеров на сайте – тоже одна из частых жалоб, об этом говорит Людмила:
Людмила , кстати, недавно офомила подписку Клерк.Премиум и очень довольна.
Между тем, некоторые пользователи считают, что «Клерк» и «Актион» могут объединиться (правда по описанию больше на поглощение похоже):
А вот и прямо противоположное мнение:
Спасибо вам за поддержку! Мы остаемся независимым СМИ для бухгалтеров и предпринимателей и ценим неравнодушное отношение наших читателей.