Замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Петр Иванов заявил, что за 2022 год реестр недобросовестных поставщиков сократился на 12%. Об этом пишет «RG.RU».

ФАС оставила только одно основание для включения в реестр недобросовестных поставщиков – односторонний отказ заказчика от исполнения контракта.

В результате такого пересмотра в список не попали компании, которые не выполнили условия договора по независящим от них причинам.

В 2022 году ФАС рассмотрела 23,5 тыс. жалоб по госзакупкам, это почти на 30% меньше, чем в 2021 году.

Если раньше в реестр недобросовестных поставщиков могли попасть исполнители, чья банковская гарантия не соответствовала требованиям закона, то теперь это можно оспорить.

Участники закупок имеют право обжаловать действия кредитных организаций, которые выдают независимые гарантии для госзакупок.

За 2022 год ведомство выявило 29,7 тыс. нарушений в сфере госзакупок, было возбуждено 26,5 тыс. дел об административных правонарушениях.