Акции Deutsche Bank упали на 13%

24 марта акции одного из крупнейших банков еврозоны, немецкого Deutsche Bank, упали в цене на 13%, пишет «Коммерсант».

Непосредственным поводом для нынешнего падения стал резкий рост стоимости кредитных дефолтных свопов Deutsche Bank: с 142 базисных пунктов более чем до 200 базисных пунктов. Это максимум с 2019 года.

Кредитные дефолтные свопы CDS (credit default swaps) – страховые контракты, по которым продавцы кредитной защиты соглашаются на выплату покупателю (как правило, банку) определенной суммы в случае наступления указанного при сделке события. За эту услугу покупатель-кредитор платит продавцу CDS премию.

Рост стоимости CDS означает сомнения кредиторов в способности компании обслуживать свои долговые обязательства, в данном случае – Deutsche Bank.

В 2019 году этому банку пришлось начать глубокую реструктуризацию из-за внутреннего кризиса. Однако с тех пор дела банка улучшились: Deutsche Bank закончил 2022 год с ростом чистой прибыли вдвое, до €5 млрд.

Сейчас падение его акций происходит в условиях общего роста нестабильности в банковской отрасли после банкротства американского Silicon Valley Bank, а также проблем швейцарского Credit Suisse, которые привели к покупке его другим швейцарским банком – UBS.