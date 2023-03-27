SCloud советует ИП фудкортам на патенте выбирать 1С:Общепит. А вы бы посоветовали выбирать SCloud?

SCloud – классный сервис и партнер 1С, предлагают компаниям и ИП решения на его основе. Кроме того, там внимательно следят за чатами в Телеграм: представители сервиса отвечают на вопросы наших читателей в «Красном уголке бухгалтера» и в «Чате бухгалтеров» (подписывайтесь, кстати, чтоб ничего не пропустить).

В этот раз у коллег попросил совета ИП на патенте, который хочет организовать работу своего фудкорта с работниками.

В SCloud считают, что отличное решение – 1С:Общепит.

Расскажите, работали ли вы с SCloud? Стоит ли идти к этим ребятам за 1С:Общепит или другими решениями?

На «Клерке» у них, кстати, есть классный блог, вы наверняка читали посты оттуда:

Оставляйте отзывы в нашем «Рейтинге компаний»: все передадим SCloud. Уж если они за Телеграм-чатами следят, то тут уж точно ответят :)