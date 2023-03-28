Роструд напомнил, кто не может работать по совместительству

Если основное место работы сотрудника связано с вредными или опасными условиями труда, а дополнительная работа предполагает такие же условия, то совместительство невозможно. Об этом сказано в телеграм-канале Роструда.

Выполнять одни и те же задачи на двух работах нельзя и тем, кто водит транспортные средства или управляет движением.

Оформить совместительство не получится, если сотрудник на основном месте работы занимает должность руководителя частной, государственной или муниципальной организации.

Работать по совместительству не могут судьи, адвокаты, члены Правительства РФ, депутаты, а также сотрудники частных охранных организаций и несовершеннолетние сотрудники.