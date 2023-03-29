Wildberries начал продавать туристические билеты на самолеты, автобусы и поезда

Маркетплейс Wildberries запускает сервис для бронирования билетов на самолеты, поезда и автобусы. Об этом пишет «Коммерсант».

Компания сотрудничает с агентствами, которые заключили договоры с транспортными компаниями.

Фактически Wildberries выступает субагентом: маркетплейс продает билеты от крупных игроков сегмента, получающих их напрямую от перевозчиков.

Собеседник издания предполагает, что размер инвестиций в новый проект составил около 50 млн рублей.

Wildberries собирается расширить аудиторию своих сервисов и ожидает, что за билетами будут приходить не только клиенты маркетплейса, но и сторонние потребители.

Сейчас рынок онлайн-тревел агентств (ОТА) вырос с 40-50% до 80%. Для потребителей такие показатели обернулись высокой комиссией за оформление билетов. Если раньше доплата была 200-300 рублей, то теперь 2,5-3 тыс. рублей.

Ранее мы писали, что Wildberries начал тестировать новые тарифы для пунктов выдачи заказов: они будут дифференцированным.