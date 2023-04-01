За нарушение грузоперевозок накажут только владельцев автомобилей

По новому закону штрафы за нарушение правил движения тяжеловесного или крупногабаритного транспорта будут платить только собственники этих автомобилей, пишет «ТАСС».

Сейчас ответственность за нарушение правил перевозки грузов, в том числе и превышение допустимой массы, может нести как водитель, так и собственник автомобиля.

Теперь, если водитель нарушает требования закона о перевозке грузов, то риски должен нести работодатель.

Также новый закон снизит размер штрафов с 500 тыс. до 400 тыс. рублей за превышение допустимых габаритов грузовика более чем на 50 сантиметров и разрешенной массы более чем на 50%.