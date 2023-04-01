Законопроекты

За нарушение грузоперевозок накажут только владельцев автомобилей

Штрафы за нарушение правил грузовых перевозок должны платить не водители, а работодатели. Совфед одобрил закон.

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По новому закону штрафы за нарушение правил движения тяжеловесного или крупногабаритного транспорта будут платить только собственники этих автомобилей, пишет «ТАСС».

Сейчас ответственность за нарушение правил перевозки грузов, в том числе и превышение допустимой массы, может нести как водитель, так и собственник автомобиля.

Теперь, если водитель нарушает требования закона о перевозке грузов, то риски должен нести работодатель.

Также новый закон снизит размер штрафов с 500 тыс. до 400 тыс. рублей за превышение допустимых габаритов грузовика более чем на 50 сантиметров и разрешенной массы более чем на 50%.

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