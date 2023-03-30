НК РФ

💣Налоговые проверки у блогеров начались еще в прошлом году. Чекалины с Митрошиной – это, похоже, только начало

Недавние налоговые проверки и громкие уголовные дела у блогеров заставили задуматься не только их коллег, но и пиарщиков, маркетологов и многих других, кто сотрудничает с лидерами мнений. Похоже, следующими в очередь на премии за раскрытые дела будут следователи, которые вытащат как можно больше из блогеров, предполагают эксперты.

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ФНС активно проверяет блогеров и сотрудничающие с ними агентства еще с прошлого года, рассказали источники «Форбс». Запрашивают документы, проводят выездные проверки.

Вот, например, что писали в Телеграм-каналах еще осенью прошлого года:

«Влад Бумага, Гусейн Гасанов, Даня Милохин, Катя Адушкина, Карина Кросс, Клава Кока и примерно еще 300 блогеров попали на крупнейшую налоговую проверку, которая сотрясает уже несколько месяцев рынок influence-маркетинга в России.

Проверка идет в двух крупнейших в России продюсерских центрах – они владеют всеми правами на имена и рекламу сотен российских блогеров: WildJam (ООO „Вайлд Джем“, основной владелец Ярослав Андреев) и DidenokTeam (ООО „Диденок Тим“, ООО „ДНК Мьюзик“, ООО „ДНК геймс“, основной владелец Кирилл Диденок)».

А вот информация уже относительно более новая, незадолго до событий с Чекалиными:

«Налоговая проверка пришла к Ангелине Дубровской, которая называет себя „директором 45 блогеров“. Пиар-представителю селебрити грозит многомиллионный штраф и, возможно, уголовное дело. Претензии у ФНС и правоохранительных органов возникли к большим оборотам девушки по карте физлица, а также к наличным поступлениям за рекламные размещения у известных блогеров».

О том, какие еще потрясения ждут инфобизнес и почему «дело Лерчек» – далеко не последнее, а скорее, одно из первых в будущем длинном списке, эксперт «Клерка» расскажет уже завтра на вебинаре: вот здесь ссылочка, чтобы записаться.

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💣Налоговые проверки у блогеров начались еще в прошлом году. Чекалины с Митрошиной – это, похоже, только начало

Недавние налоговые проверки и громкие уголовные дела у блогеров заставили задуматься не только их коллег, но и пиарщиков, маркетологов и многих других, кто сотрудничает с лидерами мнений. Похоже, следующими в очередь на премии за раскрытые дела будут следователи, которые вытащат как можно больше из блогеров, предполагают эксперты.

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