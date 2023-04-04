Налоги, взносы, пошлины

У самозанятых не будет права на налоговые вычеты

Самозанятые выбрали минимальные налоговые ставки, а вычеты положены только тем, кто платить НДФЛ. Это правило пересматривать пока что не собираются.

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Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что правительство пока не планирует распространять право на налоговый вычет на самозанятых. Об этом пишет «RG.RU».

«Учитывая то, что там совершенно минимальные ставки налога, пока распространять налоговые вычеты, которые у нас есть для НДФЛ, на эти спецрежимы мы не предполагаем», - заявил Антон Силуанов.

Право на имущественные и социальные налоговые вычеты есть у тех, кто платит налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

Также Антон Силуанов напомнил, что право на налоговый вычет могут получить те, кто инвестирует больше 400 тыс. рублей по программе долгосрочных сбережений. К тому такая программа софинансируется государством, можно получить дополнительно до 36 тыс. рублей в год.

Ранее мы писали о том, что Минфин собирается запустить новую программу стимулирования сбережений.

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