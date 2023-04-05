IT-компании

Cisco уничтожила свое оборудование в РФ на 1,9 млрд рублей

Компания прекратила деятельность в стране, расторгла трудовые договоры с персоналом и физические уничтожила свое имущество.

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Продажи производителя сетевого оборудования и программ Cisco Systems прекратились. В январе 2023 года компания физически уничтожила свое оборудование в РФ на сумму 1,86 млрд рублей. Об этом пишет «ТАСС».

IT-оборудование, офисная мебель и транспортные средства Cisco были утилизированы.

Такое решение Cisco приняла в августе 2022 года, когда компания прекратила продажи. Ее лицензию приостановили, а наладить реэкспорт продукции не удалось.

В июле-августе 2022 года Cisco Systems расторгла трудовые договоры со большинством сотрудников по соглашению сторон. Выплаты работникам, а также оплата обязательных взносов составили почти 190,6 млн рублей.

Cisco занималась обслуживанием и поставками электронного и телекоммуникационного оборудования. В марте 2022 года компания приняла решение прекратить всю бизнес-активность в стране.

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