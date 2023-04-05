Трудовое право

Крупный амурский завод задолжал металлургам 31 млн рублей зарплаты. Вмешались Роструд и прокуратура

ООО «Амурский завод металлических конструкций» задержал зарплаты на несколько десятков миллионов рублей. На историю обратили внимание профсоюзы, трудовая инспекция и прокуратура.

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Осенью 2022 года профсоюзы узнали про многомиллионные задержки зарплат на металлургическом заводе в Приамурье.

Тогда было известно, что 587 работникам недоплатили больше 37 млн рублей.

В дело вмешалась прокуратура Благовещенска и провела проверку. У них цифры вышли уже другие: долги на сумму 27,4 млн рублей перед 516 работниками. На работодателя завели административное дело по ч. 6. ст. 5.27 КоАП РФ.

Итоги на данный момент подвел Роструд, который тоже провел проверки.

Там сообщили, что в общей сложности завод заставили выплатить сотрудникам 31,5 миллион рублей – и «работодатель выплатил задержанную заработную плату в полном объеме».

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