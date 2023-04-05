Медиативные соглашения могут использовать для отмывания денег. Эксперт рассказал, что об этом надо знать

Недавно на «Клерке» писали, что суд оштрафовал нотариуса за непредоставление сведений о подозрительной операции при удостоверении медиативного соглашения. Ситуацию разобрал руководитель рабочей группы по налоговым спорам Общероссийского профсоюза медиаторов Алексей Некрасов.

По данному соглашению физическое лицо получило от юридического лица денежные средства в качестве возврата долга.

Этот случай подтвердил опасения профессионального сообщества медиаторов о том, что эффективный инструмент – медиативное соглашение, которое удостоверено нотариусом, имеющее силу исполнительного документа – может быть использовано в неблаговидных целях, в т.ч. и для обналичивания денежных средств при отсутствии долга.

В открытых источниках приводится мало статистики, по которой бы можно было оценить распространенность таких схем.

Связано это с несколькими причинами. Во-первых, нет единого реестра таких документов.

Во-вторых, нет единого реестра медиаторов и, соответственно, органа, который бы собирал такую информацию.

В-третьих, противодействие таким злоупотреблениям ведется по нескольким направлениям:

правоохранительными органами в рамках уголовных дел;

судами при рассмотрении споров об исполнении соглашений;

Федеральной нотариальной палатой, которая подготовила рекомендации по удостоверению медитативных соглашений;

Росфинмониторингом и объединениями медиаторов, которые также дали свои рекомендации по этому вопросу.

Наиболее открытая информация – это сведения с сайтов арбитражных судов, согласно которой (по моим данным), количество отказов в исполнении медитативных соглашений по причине не подтверждения долга составляет 15%. Оценить же фактический объем таких попыток, на мой взгляд, пока невозможно.

Чтобы избежать обвинений, претензий со стороны госорганов, отказов судов и нотариусов представителям бизнеса и медиаторам необходимо помнить, что нотариус заверяет медиативное соглашение, которое составлено при участии профессионального медиатора. Он также, как и стороны соглашения, должен присутствовать при заверении и ответить на вопросы медиатора о сути отношений между сторонам и их договоренностях.

Стороны должны иметь документы, подтверждающие возникновения долга, и подтвердить фактическую возможность его возникновения. Например, иметь источник дохода для выдачи займа или возможность поставить товар, который не оплатили.

Желающим использовать медиативные соглашения для нарушения закона следует помнить об ответственности. Медиаторам хочется пожелать принимать меры по информированию своих клиентов о таких последствиях и отказывать при попытке их использования для недобросовестных схем.