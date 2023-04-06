Законопроекты

Отчет о проведении СОУТ разрешат оформлять в электронном виде

Информация об экспертах, которые могут проводить СОУТ, будет собрана в едином электронном реестре. К нему можно обращаться вместо запросов в Минтруд.

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В Госдуму внесли законопроект, по которому во время проведения специальной оценки условий труда (СОУТ) будут учитывать также условия осуществления (специфики) трудовой деятельности.

Раньше в отчет включались только исследования и измерения вредных и опасных факторов производственной среды и трудового процесса.

Результаты СОУТ можно фиксировать не только на бумаге, но и в электронной форме.

Также планируют создать электронный реестр экспертов, которые проводят СОУТ.

Специалисты могут не носить с собой бумажные сертификаты на право выполнения работ. Так работодатели и эксперты смогут быстрее проверять сведения, без запросов в Минтруд.

Упростят и процедуру рассмотрения разногласий: их не будут рассматривать, если по экспертизе уде есть решение суда.

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