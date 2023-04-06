Медосмотры

Медкнижки для работы с упакованными продуктами могут отменить

Работодатели смогут сократить затраты на прохождение сотрудниками медицинских комиссий.

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Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила депутату Государственной думы Андрею Луговому отменить медкнижки для работы с упакованными пищевыми продуктами. Об этом пишет «RG.RU».

Авторы инициативы собираются законодательно разграничить термины «неупакованные пищевые продукты» и «пищевые продукты в упаковке». Это нужно, чтобы сотрудники, которые занимаются хранением и транспортировкой упакованных продуктов, могли работать без медицинской книжки.

«На наш взгляд, абсолютно избыточным является требование получения медкнижки для работников, которые не касаются непосредственно пищевых продуктов. В их числе курьеры, которые доставляют заказ клиенту: они привозят собранные продукты в пакетах или другой герметичной упаковке и не контактируют с ними. Тоже самое относится и к менеджерам пунктов выдачи заказов», – сообщил президент АКИТ Артем Соколов.

Также медицинские учреждения начнут использовать единую базу с медицинскими осмотрами и учитывать их при прохождении медкомиссии. Работодатели смогут сэкономить средства на диспансеризации.

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