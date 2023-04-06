Выездные налоговые проверки

В инспекции требуют заплатить НДС за контрагента: как принять решение?

Практически каждый руководитель компании на общей системе уже получал приглашение в налоговую инспекцию обсудить контрагентов. На таких встречах объявляют об операциях с недобросовестными компаниями и предлагают добровольно отказаться от вычетов НДС, запугивая выездной.

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В зависимости от субъекта РФ, в котором находится компания, суммы потенциальных претензий, из-за которых налоговая инспекция будет готова выйти на выездную проверку, сильно различаются.

Так можно прикинуть, реален ли риск выездной в случае, если вы откажетесь доплачивать НДС добровольно.

Как себя вести из-за претензий к НДС рассказал Кирилл Соппа, аттестованный налоговый консультант, автор и ведущий канала «Уроки налоговой схемотехники». Он поделился своими секретами оптимизации НДС и АСК НДС-2.

Если сумма потенциальных претензий невелика, то это указывает на то, что выездной проверки можно не опасаться. И можно принять решение ничего добровольно не доплачивать, пока для спорной сделки истечет срок, в течение которого ее можно проверить.

Но учитывайте, что сумма претензий, озвученная налоговой инспекцией, не единственный фактор для принятия решения: платить или нет.

Важна и реальность сделки, и наличие, состояние документов. За любые суммы можно побороться. Тем более, если налоговое планирование у вас грамотное.

Выездные налоговые проверки

В инспекции требуют заплатить НДС за контрагента: как принять решение?

Практически каждый руководитель компании на общей системе уже получал приглашение в налоговую инспекцию обсудить контрагентов. На таких встречах объявляют об операциях с недобросовестными компаниями и предлагают добровольно отказаться от вычетов НДС, запугивая выездной.

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