В инспекции требуют заплатить НДС за контрагента: как принять решение?

В зависимости от субъекта РФ, в котором находится компания, суммы потенциальных претензий, из-за которых налоговая инспекция будет готова выйти на выездную проверку, сильно различаются.

Так можно прикинуть, реален ли риск выездной в случае, если вы откажетесь доплачивать НДС добровольно.

Как себя вести из-за претензий к НДС рассказал Кирилл Соппа, аттестованный налоговый консультант, автор и ведущий канала «Уроки налоговой схемотехники». Он поделился своими секретами оптимизации НДС и АСК НДС-2.

Если сумма потенциальных претензий невелика, то это указывает на то, что выездной проверки можно не опасаться. И можно принять решение ничего добровольно не доплачивать, пока для спорной сделки истечет срок, в течение которого ее можно проверить.

Но учитывайте, что сумма претензий, озвученная налоговой инспекцией, не единственный фактор для принятия решения: платить или нет.

Важна и реальность сделки, и наличие, состояние документов. За любые суммы можно побороться. Тем более, если налоговое планирование у вас грамотное.