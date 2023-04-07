Проверки ККТ

Как же налоговая находит тех, кто работает без кассы

У налоговиков на вооружении несколько способов найти предпринимателей, которые торгуют без кассы. Или иногда ее не применяют.

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На сегодня в стране зарегистрировано более 3,64 млн единиц ККТ, которую применяют свыше 1,77 млн пользователей. Все они под контролем налоговой. Существует:

  • Гражданский контроль. Бесплатное приложение «Проверка кассового чека в ФНС России» для iOS и Android позволяет любому покупателю проверить, отправлен ли чек в ФНС.

За 2022 год было проверено более 30 млн. чеков.

  • Выездное обследование. Его проводят в крупных ТРЦ или на ярмарках. Если выявят признаки нарушений, проверяющие могут тут же организовать контрольную закупку.

Предупреждать о контрольной закупке не будут.

И кстати, их число закон не ограничивает. Лучше строго соблюдать все правила для ККТ, потому что для касс не действует мораторий на проверки.

Еще ФНС может сравнить список компаний, подключивших онлайн-кассы, с реестром зарегистрированных организаций. Если компании нет в первом списке, но она есть в реестре, у проверяющий появятся вопросы.

Мы рассказали про сроки проверки и возможные штрафы. Ваша задача позаботиться о том, чтобы их избежать.

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Смягчение уголовной ответственности за налоговые преступления

С 29.03.2023 вступил в силу закон от 18.03.2023 № 78-ФЗ, которым максимальный срок лишения свободы за налоговые преступления уменьшается с 6 до 5 лет. Преступления перешли из категории тяжких преступлений в категорию средней тяжести. Срок давности привлечения к уголовной ответственности за них уменьшен до 5 лет. Внесены изменения в УПК

Смягчение уголовной ответственности за налоговые преступления

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