Как же налоговая находит тех, кто работает без кассы

На сегодня в стране зарегистрировано более 3,64 млн единиц ККТ, которую применяют свыше 1,77 млн пользователей. Все они под контролем налоговой. Существует:

Гражданский контроль. Бесплатное приложение «Проверка кассового чека в ФНС России» для iOS и Android позволяет любому покупателю проверить, отправлен ли чек в ФНС.

За 2022 год было проверено более 30 млн. чеков.

Выездное обследование. Его проводят в крупных ТРЦ или на ярмарках. Если выявят признаки нарушений, проверяющие могут тут же организовать контрольную закупку.

Предупреждать о контрольной закупке не будут.

И кстати, их число закон не ограничивает. Лучше строго соблюдать все правила для ККТ, потому что для касс не действует мораторий на проверки.

Еще ФНС может сравнить список компаний, подключивших онлайн-кассы, с реестром зарегистрированных организаций. Если компании нет в первом списке, но она есть в реестре, у проверяющий появятся вопросы.

Мы рассказали про сроки проверки и возможные штрафы. Ваша задача позаботиться о том, чтобы их избежать.