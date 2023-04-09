Роструд: профвизит трудовой инспекции не грозит компании штрафами

Роструд напомнил, что профилактический визит – это один из инструментов взаимодействия между работодателем и гострудинспекцией, который позволяет снизить административную нагрузку на бизнес. Об этом сказано в телеграм-канале Роструда.

Профилактический визит нужен, чтобы:

понять с какими сложностями сталкивается работодатель;

выявить риски, которые сам работодатель еще не увидел;

помочь устранить выявленные проблемы;

предотвратить возникновение нарушений в будущем.

Также Роструд напомнил, что профвизита трудовой инспекции не нужно бояться. Во-первых, это не проверка, а во-вторых, никаких штрафов и проколов по итогам встречи выписано не будет.

Работодатель может сам пригласить инспекторов для профилактического визита, чтобы уточнить правила соблюдения трудового законодательства.

За 2022 год трудовая инспекция совершила 120 тыс. профвизитов. Каждый десятый из них по инициативе самой компании.