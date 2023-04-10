Банки просят субсидий на замену терминалов Ingenico. Они нужны для оплаты покупок по карте

Ассоциация банков России (АБР) обратилась в Минпромторг с предложением выделить банкам субсидии на импортозамещение POS-терминалов французского производителя Ingenico. Об этом пишут «Ведомости».

Субсидии могут понадобиться банкам, российским производителям оборудования и другим участникам платежной индустрии. На замену оборудования и программного обеспечения понадобится около 40 млрд рублей.

Центробанк сообщил, что импортозамещение терминалов – это системная задача. Не всегда есть альтернативы западному оборудованию и инфраструктуре.

Сейчас Ingenico занимает около 50% от всех работающих платежных терминалов. Это 2 млн устройств.

Представители Промсвязьбанка посчитали, что общая стоимость замены POS-терминалов может составить около 25 млрд рублей.

Руководитель департамента развития эквайринга и платежных сервисов Альфа-банка Алексей Киричек сообщил, что на импортозамещение уйдет около года. Представители банка «Открытие» полагают, что с субсидиями замена терминалов ускорится.