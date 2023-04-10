Зарплата

Средняя зарплата по России сейчас 53 тысячи рублей. Это данные с начала 2023 года

Эксперты посчитали, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средняя зарплата выросла на 24,9%.

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Исследование о размерах зарплат россиян за первый квартал 2023 года провели аналитики «Авито Работы», которых цитирует Коммерсант.

Самые высокие зарплаты предлагают в автомобильном бизнесе, в транспорте и строительстве.

Выше всего зарплаты с января по апрель 2023:

  • в Москве (65 544 рублей);
  • Санкт-Петербурге (57 655 рублей);
  • и Самаре (54 651 рубль).

Интересно, что в выборку самых высокооплачиваемых не попала, например, IT-сфера, которая традиционно считается одним из лидеров в уровне зарплат.

А еще ничего не сказали о бухгалтерах и финансистах. Впрочем, как там дела с зарплатами, можно узнать из «Вакансий» на «Клерке»: там каждый день появляется что-нибудь новенькое.

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