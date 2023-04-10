Из расчета среднего заработка исключат некоторые периоды работы

Минтруд разработал порядок расчета, который не меняет размер среднего заработка, если сотрудник отсутствовал на работе.

Если сотрудник попросил перечислять зарплату другому человеку, то это легко организовать.

Ведомство предлагает исключить из расчета среднего заработка периоды, когда сотрудник был на больничном или трудоустроился в середине месяца.

Сейчас средний заработок рассчитывают с учетом зарплаты за три месяца, которые предшествуют месяцу обращения в Центр занятости.

Для расчета среднего заработка будут использовать период, равный трем календарным месяцам, которые предшествуют календарному месяцу перед месяцем увольнения сотрудника .

Из расчетного периода исключат неполный месяц работы, если сотрудник принят на работу позднее первого рабочего дня календарного месяца.

Справку о среднем заработке работодатель будет предоставлять уволенному сотруднику, если человек: