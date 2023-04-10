Трудовые отношения

Трудовой договор после реорганизации перезаключать не нужно

Если не меняются условия труда и сотрудник готов продолжать работу, то новый трудовой договор составлять не потребуется. Нужно скорректировать наименование и реквизиты работодателя в уже действующем договоре.

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Роструд напомнил, что реорганизация компании не является основанием для расторжения трудовых договоров с сотрудниками. Поэтому работников не нужно увольнять и снова принимать на работу в новую организацию. Об этом сказано в телеграм-канале Роструда.

Если условия трудового договора с сотрудником не изменяются, то заново заключать действующий трудовой договор не нужно. В него вносится корректировка наименования и реквизитов организации работодателя.

Также не потребуется получать согласие от персонала на продолжение работы после реорганизации.

Если же сотрудник пожелал прекратить работу в компании после реорганизации, то такой отказ оформляется в письменной форме и на имя уже нового работодателя, который прошел реорганизацию.

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Трудовые отношения

Трудовой договор после реорганизации перезаключать не нужно

Если не меняются условия труда и сотрудник готов продолжать работу, то новый трудовой договор составлять не потребуется. Нужно скорректировать наименование и реквизиты работодателя в уже действующем договоре.

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