📌 Какой КБК ставить в уведомлении на НДФЛ с дивидендов нерезидента

Для НДФЛ с дивидендов есть градация по КБК в зависимости от суммы налога:

182 1 01 02130 01 1000 110 – дивиденды с налогом меньше 650 000 руб.;

182 1 01 02140 01 1000 110 – дивиденды с налогом, превышающим 650 000 руб.

Ставка НДФЛ для нерезидентов РФ – 30%, но по дивидендам ставка – 15%.

Отчего же зависит выбор КБК – от суммы НДФЛ или от налоговой ставки?

Для доходов в виде дивидендов по ставке 15%, независимо от суммы дохода указывают КБК 182 1 01 02130 01 1000 110 (НДФЛ по дивидендам в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей).

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 04.04.2023 № ЗГ-3-11/4649@.

Перечень КБК по НДФЛ на 2023 год смотрите в нашем справочнике.

Таблицу со ставками НДФЛ смотрите в нашей статье «Какие ставки НДФЛ действуют в 2023 году».