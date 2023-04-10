НДФЛ

📌 Какой КБК ставить в уведомлении на НДФЛ с дивидендов нерезидента

НДФЛ, в том числе, с дивидендов, платят на ЕНП и потом подают уведомление, в котором указывают КБК. С 2023 года КБК по НДФЛ с дивидендов изменились.

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Для НДФЛ с дивидендов есть градация по КБК в зависимости от суммы налога:

  • 182 1 01 02130 01 1000 110 – дивиденды с налогом меньше 650 000 руб.;
  • 182 1 01 02140 01 1000 110 – дивиденды с налогом, превышающим 650 000 руб.

Ставка НДФЛ для нерезидентов РФ – 30%, но по дивидендам ставка – 15%.

Отчего же зависит выбор КБК – от суммы НДФЛ или от налоговой ставки?

Для доходов в виде дивидендов по ставке 15%, независимо от суммы дохода указывают КБК 182 1 01 02130 01 1000 110 (НДФЛ по дивидендам в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей).

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 04.04.2023 № ЗГ-3-11/4649@.

Перечень КБК по НДФЛ на 2023 год смотрите в нашем справочнике.

Таблицу со ставками НДФЛ смотрите в нашей статье «Какие ставки НДФЛ действуют в 2023 году».

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