Таксисты просят трехлетний мораторий на медицинские осмотры

«Объединение самозанятых России» обратилось в Минтранс с просьбой ввести трехлетний мораторий на предрейсовый и послерейсовый медосмотры. Они должны стать обязательными с 1 сентября 2023 года. Об этом пишут «Известия».

С 1 сентября 2023 года вступает в силу закон о такси «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ».

Объединение, в котором состоит около 30 тыс. самозанятых таксистов, считает, что указанные в законе требования выполнить невозможно.

В частности, это касается проведения предрейсовых и послерейсовых медосмотров, а также контроля технического состояния машины.

«Выполнения данных требований невозможно ввиду отсутствия в достаточном количестве пунктов медицинского осмотра даже в областных центрах, а также полное отсутствие таких структур, которые работают в круглосуточном режиме», – сказано в обращении.

Например, в Екатеринбурге есть 384 пункта для медицинского осмотра, из них 33 оказывают услуги такси, только пять работают круглосуточно. С самозанятыми водителями никто не работает.

«Закон уже принят. Никакой специальной инфраструктуры для его выполнения не нужно. Пусть таксопарки покупают медицинское оборудование, которое позволяет делать такие дистанционные осмотры», – сообщил глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной защите Ярослав Нилов заявил, что таксистам будут помогать, но вводить мораторий на три года – это много.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что без участия властей бизнес не сможет разобраться с этой проблемой.