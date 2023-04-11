Профпереподготовка бухгалтеров

🔥 Крупное издательство «Манн, Иванов и Фербер» ищет бухгалтера по кадрам и заработной плате. Смотрите требования

В штате больше 200 человек, есть и иностранные работники, в том числе ВКС. Требуют знания 1С:ЗУП и 1С:БУХ, конечно трудового, бухгалтерского и налогового законодательства в сфере оплаты труда.

Версия для печати

34

А вот какие задачи придется решать:

  • Начисление заработной платы, премий, отпускных, командировочных, доходов в натуральной форме.

  • Расчет выплат при увольнении, по листкам нетрудоспособности (проактивные выплаты), компенсационных выплат;

  • Расчет удержаний по исполнительным документам и прочих удержаний;

  • Учет расчетов по договорам гражданского-правового характера, в том числе с нерезидентами;

  • Проверка правильности отражения начислений и удержаний на счетах бухгалтерского учета;

  • Формирование расчетных листков, справок;

  • Формирование платежных документов;

  • Формирование и сдача отчетности в ФНС, СФР, Росстат (ежемесячная, квартальная);

  • Кадровое делопроизводство (прием, увольнение, переводы, сдача ЕФС-1 (СЗВ-ТД), табели учета рабочего времени).

  •  Участие в налоговых, аудиторских проверках, проверках СФР.

Как видите, знание кадрового законодательства – ключевой навык, который требуется на этом участке.

Если ваши знания поверхностные или обрывочные, систематизируйте их. А если совсем нулевые – пройдите курс профпереподготовки «Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП».

Программа включает 15 больших блоков, которые полностью соответствуют профстандарту «Специалист по управлению персоналом».

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Самозанятые

Компания подписывает новый договор с самозанятым каждый месяц. Прикопается ли налоговая?

Компаниям нельзя долго сотрудничать с самозанятым и платить одну и ту же сумму – иначе договор могут переквалифицировать, а компанию оштрафовать. Но что, если компания будет подписывать договор с самозанятым каждый месяц?

Компания подписывает новый договор с самозанятым каждый месяц. Прикопается ли налоговая?

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Бюджетный учет

Что изменилось в учете для бюджетных организаций в 2023 году

В 2023 году главбухам государственных и муниципальных учреждений не один раз придется корректировать ведение бухгалтерского (бюджетного) учета. На что обратить внимание, какие изменения произошли – расскажем в статье.

Что изменилось в учете для бюджетных организаций в 2023 году
Экономика России

Секущая рука кормильца: США больше не командует на рынке нефти, Саудовская Аравия подняла цену на 6% за баррель

Кажется, энергетическая война выиграна. Как Саудовская Аравия стала регулировать рынок нефти, и как наследному принцу страны удалось «схватить за глотку» вопрос мирового спроса и предложения – читайте в посте!

Секущая рука кормильца: США больше не командует на рынке нефти, Саудовская Аравия подняла цену на 6% за баррель
Читать еще