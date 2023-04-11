🔥 Крупное издательство «Манн, Иванов и Фербер» ищет бухгалтера по кадрам и заработной плате. Смотрите требования

А вот какие задачи придется решать:
Начисление заработной платы, премий, отпускных, командировочных, доходов в натуральной форме.
Расчет выплат при увольнении, по листкам нетрудоспособности (проактивные выплаты), компенсационных выплат;
Расчет удержаний по исполнительным документам и прочих удержаний;
Учет расчетов по договорам гражданского-правового характера, в том числе с нерезидентами;
Проверка правильности отражения начислений и удержаний на счетах бухгалтерского учета;
Формирование расчетных листков, справок;
Формирование платежных документов;
Формирование и сдача отчетности в ФНС, СФР, Росстат (ежемесячная, квартальная);
Кадровое делопроизводство (прием, увольнение, переводы, сдача ЕФС-1 (СЗВ-ТД), табели учета рабочего времени).
Участие в налоговых, аудиторских проверках, проверках СФР.
Как видите, знание кадрового законодательства – ключевой навык, который требуется на этом участке.
Если ваши знания поверхностные или обрывочные, систематизируйте их. А если совсем нулевые – пройдите курс профпереподготовки «Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП».
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