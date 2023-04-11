✍️Повестки на Госуслугах, проблемы с подтверждением ОКВЭД и новости про фиксированные взносы. Главное за 11 апреля

- ⚡️⚡️Повестки будут приходить через Госуслуги, уклонистов не будут выпускать за границу и временно лишат водительских прав. Госдума приняла закон в трех чтениях
Главная новость дня – без комментариев.
Бухгалтеры выгружают новую форму заявления на подтверждение вида деятельности из 1С и загружают его в СБИС, но отправить не получается. Жалобы сыпятся в «Красном уголке бухгалтера» – да и в комментариях на «Клерке» тоже.
Ответ налоговиков на очередной наболевший вопрос бухгалтеров. С резервированием взносов не разобрались до сих пор очень многие.
- 💥Какие новости в расчете зарплаты и как правильно сдать нулевую отчетность в 2023 году? Встречайте новую рассылку Клерка
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