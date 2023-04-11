Обзоры для бухгалтера

✍️Повестки на Госуслугах, проблемы с подтверждением ОКВЭД и новости про фиксированные взносы. Главное за 11 апреля

Новая подборка самых топовых новостей дня, которые вам точно стоит прочитать.

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Главная новость дня – без комментариев.

Бухгалтеры выгружают новую форму заявления на подтверждение вида деятельности из 1С и загружают его в СБИС, но отправить не получается. Жалобы сыпятся в «Красном уголке бухгалтера» – да и в комментариях на «Клерке» тоже.

Ответ налоговиков на очередной наболевший вопрос бухгалтеров. С резервированием взносов не разобрались до сих пор очень многие.

Редакция теперь будет собирать для вас лучшие практические инструкции-разборы. Почитайте первый выпуск и подпишитесь :)

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Субсидиарная ответственность

Субсидиарка на 1,2 миллиарда рублей: как такой избежать? Записывайтесь на вебинар

Собственников компаний-банкротов часто привлекают к субсидиарке. По интернету ходит один из свежих кейсов юридической компании, которая отбивает своего клиента от субсидиарной ответственности больше чем на миллиард рублей.

Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Данные для воинского учета дадут СФР и ФНС, электронные повестки и запрет на выезд призывникам: три изменения в законах

Призывников и военнобязанных ждут важные изменения: проигнорировать электронную повестку на Госуслугах не получится, налоговая и Соцфонд передадут в военкоматы данные, а призывникам запретят выезд из страны.

«Ночной бухгалтер». Данные для воинского учета дадут СФР и ФНС, электронные повестки и запрет на выезд призывникам: три изменения в законах

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