Доходы блогеров-инфоцыган выросли на 24%

В 2022 году доходы девяти крупнейших блогеров из РФ выросли на 24%, они заработали более 4 млрд рублей. Об это пишут «Известия» со ссылкой на исследование Ассоциации блогеров и агентств (АБА) и сервиса аналитики LiveDune.
Больше всего за 2022 год заработали:
- Валерия Чекалина (более 1 млрд рублей),
- Александра Митрошина (650 млн),
- Аяз Шабудтинов (600 млн),
- Оксана Самойлова (500 млн),
- Гоар Аветисян (500 млн),
- Елена Блиновская (450 млн),
- Виктория Боня (250 млн),
- Инна Тлиашинова (200 млн)
- Надин Серовская (150 млн).
Блогеры работают на двух площадках: Instagram (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской организацией) и Telegram. На первой показывается реклама и показывается успешная жизнь блогера, на второй ведется общение, а иногда и сами курсы в закрытых чатах.
«Успех инфоцыганства очень прост: красивый блогер из народа обещает после его курсов чудо – личное, финансовое, социальное. Такие тренинги продаются как панацея, как волшебная палочка: заплатил условные 4,5 тыс. рублей за курс про финансовый успех – и уже почти что сам стал так же богат, как продающий его «специалист», – сообщила основательница агентства «Лампа» Евгения Лампадова.
Эксперты считают, что успех инфобизнесменов связан с поддержкой, которая нужна людям в непростые времена. Но зачастую курсы и марафоны не приносят результата.
С крупных доходов блогерам нужно платить налоги. Большинство из них применяют упрощенную систему налогообложения (УСН). Бизнесмены должны платить 15% от прибыли за вычетом расходов или 6%, если налог рассчитывается только от доходов. При этом есть ограничение доходов в 150 млн рублей.
Однако заработки большинства блогеров не влезают в лимит по УСН. В отношении блогера Валерии Чекалиной уже возбудили уголовное дело за уклонение и дробление. Следствие также заинтересовалось деятельностью Александры Митрошиной.
Ранее мы писали, что бизнес-тренеров из интернета обяжут получать лицензии, а тех, кто не получит – внесут в реестр инфоцыган.