Доходы блогеров-инфоцыган выросли на 24%

В 2022 году доходы девяти крупнейших блогеров из РФ выросли на 24%, они заработали более 4 млрд рублей. Об это пишут «Известия» со ссылкой на исследование Ассоциации блогеров и агентств (АБА) и сервиса аналитики LiveDune.

Больше всего за 2022 год заработали:

Валерия Чекалина (более 1 млрд рублей),

Александра Митрошина (650 млн),

Аяз Шабудтинов (600 млн),

Оксана Самойлова (500 млн),

Гоар Аветисян (500 млн),

Елена Блиновская (450 млн),

Виктория Боня (250 млн),

Инна Тлиашинова (200 млн)

Надин Серовская (150 млн).

Блогеры работают на двух площадках: Instagram (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской организацией) и Telegram. На первой показывается реклама и показывается успешная жизнь блогера, на второй ведется общение, а иногда и сами курсы в закрытых чатах.

«Успех инфоцыганства очень прост: красивый блогер из народа обещает после его курсов чудо – личное, финансовое, социальное. Такие тренинги продаются как панацея, как волшебная палочка: заплатил условные 4,5 тыс. рублей за курс про финансовый успех – и уже почти что сам стал так же богат, как продающий его «специалист», – сообщила основательница агентства «Лампа» Евгения Лампадова.

Эксперты считают, что успех инфобизнесменов связан с поддержкой, которая нужна людям в непростые времена. Но зачастую курсы и марафоны не приносят результата.

С крупных доходов блогерам нужно платить налоги. Большинство из них применяют упрощенную систему налогообложения (УСН). Бизнесмены должны платить 15% от прибыли за вычетом расходов или 6%, если налог рассчитывается только от доходов. При этом есть ограничение доходов в 150 млн рублей.

Однако заработки большинства блогеров не влезают в лимит по УСН. В отношении блогера Валерии Чекалиной уже возбудили уголовное дело за уклонение и дробление. Следствие также заинтересовалось деятельностью Александры Митрошиной.

Ранее мы писали, что бизнес-тренеров из интернета обяжут получать лицензии, а тех, кто не получит – внесут в реестр инфоцыган.