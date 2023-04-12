Социальные налоговые вычеты увеличат. Дума одобрила закон

Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому налоговые вычеты на образование, лечение и покупку лекарств будут увеличены. Об этом пишет «ТАСС».

«Расходы на обучение, поддержку здоровья – социально значимые и работают на перспективу, создавая условия для роста качества жизни людей и экономики страны. Увеличение налоговых вычетов сэкономит средства, которые граждане смогут направить на дополнительное образование», – сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Проект закона вносит изменения в статью 219 НК РФ. Он предполагает повышение до 110 тыс. рублей предельной суммы расходов на обучение ребенка, с которой можно получить вычет по НДФЛ.

Сейчас предельная сумма таких расходов составляет 50 тыс. рублей.

Также депутаты собираются увеличить сумму расходов на собственное обучение, лечение и покупку лекарств для себя или родственников со 120 до 150 тыс. рублей.

Этим же проектом внесут поправки в норму по формированию первоначальной стоимости ОС с коэффициентом 1,5. Сейчас она действует для искусственного интеллекта, но будет, в том числе, для российского высокотехнологичного оборудования.

Поручение увеличить социальные налоговые вычеты давал властям Путин еще в послании Федеральному собранию.