Маркетплейсы

Wildberries запустил новую систему контроля на ПВЗ

Компания вместе с партнерами ПВЗ улучшает правила бизнес-процессов и стандарты обслуживания клиентов маркетплейса.

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Маркетплейс Wildberries утвердил новые предложения инициативной группы партнеров ПВЗ. Об этом пишут «Известия».

Владелец ПВЗ при первом нарушении будет предупрежден или депримирован на небольшую сумму. Если нарушения будут систематическими, то сумма взыскания начет расти с каждым разом.

Чаще всего ПВЗ штрафуют за отсутствие видеокамеры или за то, что клиенту не выдали пакет.

Wildberries согласовал с партнерами правила закрытия пунктов выдачи из-за форс-мажорных ситуаций, например, при пожаре или затоплении. Чтобы не лишиться премии за несоблюдение времени работы, собственник должен документально подтвердить происшествие.

В договор-оферту включили изменения о проведении инвентаризации после закрытия ПВЗ. Пересчет товаров нужно проводить в течение 24 часов под камерой видеонаблюдения.

Собственники других ПВЗ могут принимать участие в инвентаризации за вознаграждение, а также забрать часть товаров с одного пункта, чтобы выдать его на другом.

Механизм оспаривания штрафов за испорченные товары сейчас дорабатывается. Пока что инициативная группа предложила отмечать бракованные вещи при приемке товаров.

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