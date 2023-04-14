Мошенники, которые применяют дипфейки, получат уголовное наказание

Депутаты собираются ввести уголовное наказание за дипфейки, которые использовали в мошеннических целях. Об этом пишут «Известия».

Технология дипфейк позволяет подменять голос или изображение человека на видео.

«Мы предлагаем добавить к отягчающим обстоятельствам использование технологии дипфейки, то есть подмены лица и голоса на фото, видео или во время виртуального общения в интернете», – сообщил один из авторов законопроекта, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Если дипфейк применяли обвиняемые за мошенничество, то им будет грозить до пяти лет лишения свободы или штраф, за кражу – до двух лет, за вымогательство – до четырех лет, за присвоение или растрату имущества – до двух лет.

Соответствующие изменения в Уголовный кодекс депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму в весеннюю сессию.