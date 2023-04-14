Применять АУСН смогут во всех регионах

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что Специальный режим по автоматической уплате налогов (АУСН) сможет применять бизнес во всех регионах РФ. Об этом пишут «Известия».

По мнению Минфина, эксперимент, который проводился в 2022 году, показал хорошие результаты. Специальный режим применяли 7 тыс. налогоплательщиков.

«По результатам этого эксперимента мы будем рассматривать распространение его на все остальные регионы», – сообщил Антон Силуанов.

Сейчас АУСН работает в 4 регионах: Москве, в Московской и Калужской областях, в Республике Татарстан.

Перейти на АУСН могут компании и ИП с численностью до 5 человек и доходом до 60 млн рублей. Кому нельзя применять АУСН – смотрите здесь.

При этом надо иметь расчетный счет в уполномоченном банке. Сейчас таких банков уже 10.

Ранее мы писали, что с 2024 года АУСН могут внедрить по всей стране.