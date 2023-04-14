АУСН

Применять АУСН смогут во всех регионах

Минфин подвел итоги экспериментального режима АУСН и решил распространить действие автоматической уплаты налогов на всю страну.

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Министр финансов Антон Силуанов заявил, что Специальный режим по автоматической уплате налогов (АУСН) сможет применять бизнес во всех регионах РФ. Об этом пишут «Известия».

По мнению Минфина, эксперимент, который проводился в 2022 году, показал хорошие результаты. Специальный режим применяли 7 тыс. налогоплательщиков.

«По результатам этого эксперимента мы будем рассматривать распространение его на все остальные регионы», – сообщил Антон Силуанов.

Сейчас АУСН работает в 4 регионах: Москве, в Московской и Калужской областях, в Республике Татарстан.

Перейти на АУСН могут компании и ИП с численностью до 5 человек и доходом до 60 млн рублей. Кому нельзя применять АУСН – смотрите здесь.

При этом надо иметь расчетный счет в уполномоченном банке. Сейчас таких банков уже 10.

Ранее мы писали, что с 2024 года АУСН могут внедрить по всей стране.

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