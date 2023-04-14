Уголовная ответственность по налоговым делам становится жестче и с этим не стоит шутить. Эксперт о самых важных изменениях в законах для предпринимателей

Вот топ самых важных новаций в законах и тенденций в налоговом праве, на которые надо обратить внимание этой весной, от Владимира Китсинга – адвоката, управляющего партнера «Китсинг и партнеры», автора многочисленных статей, курсов и вебинаров «Клерка».

1. Растет количество случаев привлечения к уголовной ответственности по ст. 187 УК РФ.

Законодательство по налоговым преступлениям вроде бы становится более либеральным, но несмотря на это, находятся новые способы привлечь бизнес к уголовной ответственности за совершение налоговых преступлений. Одним из таких способов является вменение ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

«Залететь» можно за поддельные распоряжения о переводе денежных средств на счета фирм-«однодневок», как правило, занимающимся обналичиванием денежных средств.

Теперь в случае, если возбудить уголовное дело по ст. 199 УК РФ затруднительно (не достигнут криминообразующий размер, лицо успело возместить ущерб, истек срок давности привлечения к уголовной ответственности), правоохранители будут прибегать к правовой оценке действий налогоплательщика по ст. 187 УК РФ. Только за 1-е полугодие 2022 по этой статье было осуждено 320 человек. Это примерно равняется числу осужденных лиц за весь 2021 (366 человек) и примерно в 3 раза выше количества осужденных за весь 2020 (129 человек).

2. «Опасный» законопроект о введении в уголовное законодательство новой ст. 173.3 УК РФ.

Эта новая статья, вводя уголовную ответственность за сбыт и (или) представление в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций, по сути, криминализует основной способ совершения уклонения от уплаты налогов в части применения схем уклонения от уплаты налогов, построенных на использовании фиктивных компаний.

Дело в том, что норма ст. 173.3 УК РФ сконструирована так, что при буквальном толковании позволяет привлечь к уголовной ответственности и самого налогоплательщика.

Формулировка «оформлены с использованием подставных лиц» при определении подложных счетов-фактур и налоговых деклараций представляется неопределенной – ничего не мешает ее трактовать таким образом, что любая налоговая декларация, в которой фигурируют ложные сведения относительно компаний однодневок, будет считаться подложной и подпадать под действие ст. 173.3 УК РФ.

3. Смягчение по налоговым составам преступлений (ст. 198 – 199.2 УК РФ).

Уголовные дела по налоговым преступлениям, возбужденные по эпизодам, имевшим место быть до 1-го квартала 2017, должны быть прекращены за истечением сроков давности уголовного преследования.

Такие позитивные изменения не могут не радовать – уголовное преследование предпринимателей части применения налоговых составов преступлений значительно ослабится.