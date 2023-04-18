Трудовое право

Мобилизованного сотрудника можно уволить, если у него был срочный договор и он закончился

В общем случае мобилизованных работников увольнять нельзя. Но есть исключение – ликвидация организации или истечение срока срочного трудового договора.

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Если срок договора истек, сотрудника увольняют. По общему правилу его надо предупредить об увольнении за 3 дня и на приказе он должен поставить свою подпись.

В данном случае это невозможно. Значит, на приказе надо сделать соответствующую пометку, поясняет Минтруд в письме от 21.02.2023 № 14-6/В-173.

Вручить уволенному трудовую книжку тоже не получится. Поэтому она должна храниться в компании до востребования. Человек вернется с СВО и заберет свою трудовую.

Что касается выплат при увольнении, то, по мнению Минтруда, они человеку не положены. Ведь на время приостановки трудового договора зарплата не начисляется.

Данный вывод вызывает недоумение, потому что при увольнении должны выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск.

Кстати, если мобилизованного уволили, потому что у него был срочный трудовой договор, он в течение 3 месяцев после возвращения может вернуться на свою прежнюю должность, если это место свободно. Если занято, то работодатель предложит бывшем сотруднику другие вакансии. Такая норма заложена в статью 351.7 ТК РФ.

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