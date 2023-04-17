Банки

За финансовые услуги банков через Телеграм будут штрафы до 50 тысяч рублей. Законопроект внесли в Думу

Под новую систему штрафов попадет использование зарубежных мессенджеров, а это WhatsApp, Viber и Telegram. Депутат Госдумы Антон Горелкин считает, что такой закон нужен, чтобы стимулировать банки переходить на отечественные решения.

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В Госдуму внесли законопроект о штрафах за пересылку персональной и платежной информации – в том числе, через Телеграм.

Об этой идее власти говорили еще в начале марта, когда и начали действовать ограничения по зарубежным мессенджерам. Теперь речь идет о системе штрафов. При этом тот же самый Антон Горелкин не так давно заявлял, что можно будет ограничиться только предупреждениями.

Должностных лиц за такую пересылку оштрафуют на 50 тысяч рублей, а для юридических лиц штраф может быть и вовсе до 700 тысяч.

Впрочем, согласно проекту, зарубежные мессенджеры можно будет использовать – в личных целях и для рабочей коммуникации, если дело не касается государственных и муниципальных услуг и заказов.

Эксперты пока скептически относятся к новой идее и не видят серьезных альтернатив зарубежным мессенджерам.

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За финансовые услуги банков через Телеграм будут штрафы до 50 тысяч рублей. Законопроект внесли в Думу

Под новую систему штрафов попадет использование зарубежных мессенджеров, а это WhatsApp, Viber и Telegram. Депутат Госдумы Антон Горелкин считает, что такой закон нужен, чтобы стимулировать банки переходить на отечественные решения.

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