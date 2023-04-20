Власти Кипра потребовали от банков не отступать от санкций против РФ

Банки Кипра заморозят счета всех, кто попал в санкционные списки и не имеет гражданства ЕС.

Правительство Кипра тесно работает с США и Великобританией, поэтому банки страны должны жестко соблюдать санкции в отношении РФ. Об этом пишет «Reuters».

«Мы должны защитить доверие к нашей стране, мы не потерпим отступление от санкций ЕС», – сообщил официальный представитель правительства Константинос Летимбиотис.

Сейчас все банки на Кипре начали замораживать банковские счета лиц, которые попали в санкционные списки.

Крупнейшая организация Bank of Cyprus закроет счета примерно 4 тыс. клиентам из РФ, у которых нет европейского гражданства.

Объясняется это тем, что Россию внесли в список не сотрудничающих с ЕС налоговых юрисдикций. Также приостановлено участие страны в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.