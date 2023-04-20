📌Если в 1 квартале была начисленная зарплата, но не было выплаченной, форма 6-НДФЛ будет пустая

Раньше при начислении зарплаты обязательно надо было сдавать 6-НДФЛ независимо от того, выплачена она по факту или нет. В этом году ситуация иная.

Если начисление зарплаты в 1 квартале было, а выплат не было, то в форме 6-НДФЛ будут нули.

Обсуждение этой ситуации идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

С разделом 1 вопросов по такой ситуации нет. Нет налога к уплате = нет данных в разделе 1. Так было и в прошлом году.

Но с разделом 2 у некоторых коллег идет разрыв шаблона. Ведь теперь там начисленная зарплата и налог с нее вообще не отражается. Имеет значение лишь факт выплаты.

Нет выплаты = нет дохода и налога с него.

Таблицу по срокам для заполнения 6-НДФЛ смотрите тут.

Кстати, бухгалтер сформировала 6-НДФЛ в программе и раздел 2 заполнился. Пришлось править вручную.

Мы сегодня запустили опрос на тему сложностей при заполнении 6-НДФЛ за 1 квартал. Приглашаем вас принять в нем участие.