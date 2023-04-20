Госдума упростила систему госзакупок

Для госзакупок снизили ценовые пороги, а ФАС будет быстрее одобрять контракты с одним исполнителем.

Госдума сразу во втором и третьем чтении приняла закон, который упрощает процедуру государственных закупок. Об этом пишут «РИА Новости».

Согласно новому закону, ценовой порог при проведении электронного запроса котировок вырос с 3 млн до 10 млн рублей.

До 31 декабря 2026 года такие закупки можно проводить без ограничений.

Размер закупок у единственного поставщика также повысили с 3 млн до 5 млн рублей. Однако годовой объем таких договоров не должен превышать 100 млн рублей.

Заказчики могут заключить контракт с участником закупки, которому был присвоен второй номер. Это возможно, если победитель торгов не смог выполнить свои обязательства из-за обстоятельств непреодолимой силы.

ФАС будет быстрее согласовывать контракты с единственным поставщиком.

До 31 декабря 2024 года закон не будет действовать на закупки товаров и услуг для проведения выборов в новых регионах.

Закон вступит в силу через 10 дней после официальной публикации.